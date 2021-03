Cantonieri travolti nel torinese, un morto e un ferito grave

Gravissimo incidente questo pomeriggio alle porte di Pinerolo sulla strada verso Buriasco. Un cantoniere in servizio al circolo di Pinerolo della Città metropolitana di Torino ha perso la vita mentre un collega è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Torino.

Secondo le prime informazioni, i due cantonieri erano in servizio e stavano posizionando cartellonistica e segnali stradali quando sarebbero stati improvvisamente travolti durante un violento tamponamento.

La sindaca Chiara Appendino è stata subito informata dell'accaduto insieme al vicesindaco metropolitano Marco Marocco e i dirigenti del settore viabilità sono sul posto con altri colleghi dei cantonieri coinvolti.