Caos Procure, arrestato l'avvocato Piero Amara

A quanto apprende l'Adnkronos è stato arrestato l'avvocato Piero Amara. L'arresto è stato eseguito nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza e della Polizia coordinata dalla Procura di Potenza.

Le nuove misure cautelari in uno sviluppo dell'inchiesta, condotta dalla Procura di Potenza sull'ex procuratore capo di Taranto, Carlo Maria Capristo. Il filone è quello riguardante l'ex Ilva di Taranto per presunti favori a un imprenditore nei rapporti di lavoro con l'azienda siderurgica. Coinvolto l'avvocato Piero Amara, finito in carcere.

L'indagine nasce dal fascicolo, di cui la Procura di Potenza è competente per il coinvolgimento di magistrati, che portò all'arresto di Capristo il 19 maggio dello scorso anno quando l'ex procuratore capo della Procura ionica finì ai domiciliari con l'accusa di presunte pressioni a due magistrati insieme a tre imprenditori e ad un poliziotto. Per questa vicenda è iniziato il processo al Tribunale di Potenza.