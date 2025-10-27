circle x black
Capacità marittima della difesa, al via in Senato l’esame del Decreto ministeriale

27 ottobre 2025 | 15.46
La Commissione Affari esteri del Senato ha avviato l’esame in sede consultiva primaria dello schema di Decreto del Ministero della Difesa di approvazione del programma pluriennale A/R n. SMD 22/2025, noto come “Prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della difesa”. La medesima Commissione dovrà esprimere un parere entro il 16 novembre. In sede di presentazione del programma, la Relatrice, Sen. Pucciarelli (Lega) ha sottolineato gli elementi fondanti del provvedimento, tra i quali: il programma prevede l’adeguamento di una serie di unità navali ai nuovi requisiti operativi sullo sfondo del più ampio ammodernamento del sistema aeronavale anche in ottica dei nuovi scenari operativi e in risposta alle crescenti minacce; il programma intende proseguire i rapporti già in essere con le industrie per non ottimizzare l’efficacia degli interventi già effettuati. Vista la rilevante portata finanziaria del programma, la Relatrice ha richiesto un chiarimento da parte del Governo, che ha risposto nella figura del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, confermando la disponibilità a fornire prossimamente un approfondimento e, inoltre, ribadendo che il programma in discussione è legato alla massima coerenza e chiarezza nella pianificazione finanziaria. L’esame del provvedimento è stato avviato anche in Commissione Bilancio che, tra l’altro, ha stimato l’onere previsionale complessivo del programma in 1.306,5 milioni di euro del tutto finanziato a valere sui capitoli di bilancio del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

La scheda del provvedimento

