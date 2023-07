Capasa (Cnmi): "Presenze Mfw più alte di 2019, a settembre chiederemo un giorno in più"

“E’ stata una fashion week eccezionale, si è tornati a un livello di presenze più alto rispetto al 2019”. Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana, traccia con l’Adnkronos un bilancio della settimana della moda dedicata alle collezioni maschili per la prossima primavera-estate che si è appena conclusa. “E’ stata una settimana particolarmente ricca, con brand storici e tanti nomi nuovi provenienti da tutto il mondo, che hanno deciso di sfilare a Milano perché è diventata il posto in cui essere - osserva Capasa -. Noi cerchiamo di garantire anche a brand emergenti e indipendenti dello spazio equanime e di rendere la settimana della moda accogliente. E questa appena trascorsa lo è stata in modo particolare”.

La prossima fashion week dedicata alle collezioni femminili andrà in scena a settembre e si annuncia “tanto densa”. “Abbiamo bisogno di un giorno in più, così è difficile starci dentro” avverte Capasa. Visto il numero “enorme” di appuntamenti ed eventi in programma, “avremo sfilate ogni giorno dalle 9 del mattino alle 9 di sera, senza pause, ed è arrivato il momento di avere più spazio - evidenzia Capasa -. I brand lo chiedono e la fashion week milanese se lo è guadagnato. Discuteremo con le altre camere internazionali per risolvere questo problema”. (di Federica Mochi)