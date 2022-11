Capispalla donna: Pinko punta su femminilità e sensualità

In collaborazione con le redazioni di Pinko e FiloBlu



Femminilità, sensualità. personalità e carattere. Ecco cosa comunicano i capispalla donna di Pinko. La campagna Fall - Winter 2022 ha puntato i riflettori, grazie a una favolosa capsule collection, sulle curve del corpo e sulla creazione di giochi di linee e trasparenze, ma l’intera collezione racchiude look a prova di passerella. La scelta è davvero unica. Tra giacche biker, trench, parka, cappotti e impermeabili si possono creare outfit davvero glamour per donne che si dividono tra mille impegni all’interno della vita quotidiana, ma che non rinunciano mai ad esprimere la loro femminilità anche al lavoro, in famiglia o nelle uscite con gli amici.

Capispalla donna, cosa indosseremo questo inverno? Pinko presenta i suoi cappotti invernali

Per i capispalla donna, affinché l’inverno sia sempre più hot, Pinko ha puntato su capi realizzati in faux fur e tessuti in cashmere. Ok, il comfort, ma occorre riscaldarsi con stile visto che non deve mai mancare un pizzico di glam anche negli outfit di tutti i giorni. Per fare la differenza tra i vari modelli di capispalla donna, Pinko ha puntato per l’autunno-inverno 2022-2023 sulla presenza di castoni gioiello, strass e perline, ovvero decori luminosi che fanno risplendere ogni donna di luce propria nelle serate più mondane oppure i vari cut out e strappi che danno al look un’aria più audace e sensuale rendendo chi li indossa più seducente che mai. I cappotti invernali Pinko hanno colori e stampe classiche.

Per le donne che devono recarsi in ufficio ogni giorno, prendere parte ad eventi importanti vi sono meravigliosi cappotti lunghi in tinta nera o color cammello. Impossibile per qualsiasi donna rinunciare a quest’ultimo capo che è diventato una vera e propria tendenza intramontabile non appena arrivano i primi freddi. Oltre a queste possibilità? Anche con i cappotti da donna e con i vari capospalla si può giocare con i colori e le fantasie come quella in Principe di Galles. Si tratta di capispalla da donna elegante, di capi raffinati che regalano il massimo del comfort ed avvolgono chi li indossa in un caldo abbraccio. La cintura sul punto vita? Ebbene sì la cintura stringe e mette in risalto la silhouette. Un tocco sensuale che non guasta, così come la ciliegina sulla torta.

Se si pensa ai vari capispalla una donna non può non avere nel proprio guardaroba un cappotto caban dal taglio corto da indossare sopra un mini dress e un paio di short per mettere in risalto le gambe e rendere il proprio look davvero sexy, rock e soprattutto trasgressivo.

Che dire delle giacche in bouclé? Ecco un must have per l’inverno. Calde, avvolgenti, eleganti, ma soprattutto trendy. Per Pinko devono avere pattern chevron decorato da bottoni gioiello o polsino in faux fur.

Non si possono nominare, infine, i blazer eleganti da abbinare a pantaloni a vita alta o abiti stile impero. Quelli in full paillettes aiuteranno ogni donna a rendere le serate ancor più scintillanti tanto da far impallidire le stelle nel cielo.

Capispalla casual e sporty? Ecco come Pinko li ha resi rock

Utili per l’inverno, soprattutto quando il proprio look deve farsi più casual e informale o quando occorre avvicinarsi maggiormente allo streetwear, Pinko ha realizzato piumini dall’aria rock capaci di donare il massimo del comfort in ogni occasione e rendere l’inverno e le mezze stagioni sempre più hot. Come? Con i dettagli che fanno la differenza. Un esempio? Le maniche di faux fur, morbidissime al tatto e capaci di donare grande calore.

La scelta tra i capi è però davvero ampia. Vi sono capispalla gilet in nylon lucido o capispalla donna in tela tecnica antipioggia e con cappuccio. Si può optare oltretutto per capi corti o con vestibilità oversize da indossare con sneakers o con anfibi ai piedi per esprimere tutta la propria grinta.

Il capospalla Denim: ad hoc per un inverno glam-rock

Lungo, con catene gioiello, senza maniche e con borchie, ma anche con tela tecnica e inseriti in faux fur nel collo e nelle maniche o sui polsini. Il giubbino denim è uno dei grandi classici, uno di quei capi intramontabili che rendono l’inverno e soprattutto le mezze stagioni davvero glam-rock. Da indossare con stivali con tacco alto, ma anche con le sneakers, questi capispalla da donna si adattano a molteplici occasioni e danno la possibilità di esprimere grande personalità e carattere.