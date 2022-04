Capitan Acciaio torna nelle piazze per insegnare il valore della differenziata

Capitan Acciaio è pronto a tornare nelle piazze italiane per educare grandi e piccoli a una corretta raccolta differenziata. Il tour itinerante che vede protagonisti gli imballaggi in acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità, è promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sette consorzi di filiera che compongono il Sistema Conai.

Nelle piazze principali di Varese, Pavia, Aosta e Novara, Capitan Acciaio dimostrerà concretamente che grazie al riciclo tutti gli imballaggi in acciaio (come barattoli, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure) possono tornare a nuova vita sotto forma di nuovi prodotti, spiegando ai cittadini l’importanza, la convenienza ambientale e le regole di una corretta raccolta differenziata.

“L’Italia rappresenta un’eccellenza europea nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, ma grazie all’impegno sinergico di comuni, operatori e cittadini vogliamo migliorare ulteriormente i risultati già ottenuti. Promuovere l’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti in acciaio con iniziative come il tour di Capitan Acciaio è il primo step in questa direzione - spiega Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea -L'acciaio costituisce un perfetto esempio di economia circolare, infatti può essere riciclato al 100% e all’infinito: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita”.

Il riciclo dell'acciaio in Italia

In Italia nel 2020 sono state complessivamente riciclate 370.963 tonnellate di imballaggi in acciaio pari al 78% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, per un risparmio di CO2 pari a 629.000 tonnellate.

Il tour

Il tour partirà venerdì 6 maggio da Varese, per poi fare tappa a Pavia (9-11 maggio), Aosta (12-14 maggio) e Novara (15-17 maggio).