Capo (Mirabilandia): ‘Binomio sempre più forte con Ducati’

La presentazione del ‘World Ducati Week’ (WDW) si è svolta a Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia e il primo al mondo a ospitare un’area interamente dedicata a un brand motociclistico nello spazio ‘Ducati World’. Dal 2019 l'area di 35.000 mq si è tinta di rosso intorno a Desmo Race, l'esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti. E in occasione della presentazione della WDW hanno voluto testarla anche i piloti Ducati, provando emozioni simili a quelle della pista.

“Parliamo la stessa lingua noi e Ducati -il commento di Riccardo Capo, Direttore Generale di Mirabilandia- un bel connubio con un brand fortissimo tra l'altro del territorio, noi siamo felicissimi di aver investito tanti anni fa in questa partnership e devo dire che ci sta dando grandi soddisfazioni. Qui c'è un po' il salotto Ducati, tra l'altro i piloti sono entusiasti e non vedono l'ora di salire sulle nostre attrazioni. Credo che il ‘Ducati World’ sia una gioia per tutti i fans”.