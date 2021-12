Capodanno 2022, a Firenze annullati tutti gli eventi

Anche a Firenze Capodanno 2022 in tono minore causa Covid. Dopo aver deciso di non fare il classico concertone, Dario Nardella, sindaco del capoluogo toscano e della Città metropolitana ha annullato anche tutti gli altri eventi che dovevano tenersi. La decisione è stata presa nel corso della seduta del Consiglio metropolitano.

"Questa mattina - ha spiegato Nardella - ho riunito la task force sull'emergenza Covid per Comune e Città metropolitana di Firenze. Abbiamo avuto un confronto con gli esperti del servizio di igiene pubblica e della Società della salute, così come con i responsabili dell'Asl e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti".

"In questi ultimi tre giorni i contagi sono aumentati in maniera esponenziale e dobbiamo tenere comportamenti di massima prudenza - ha aggiunto Nardella spiegando l'annullamento di tutti gli eventi per Capodanno -. Contestualmente abbiamo deciso da oggi e fino al primo gennaio di annullare tutti gli eventi festivi nelle sedi comunali e dei quartieri".