Capodanno 2022, Decaro: "A Bari spettacolo con restrizioni"

Per il Capodanno 2022, "il Comune di Bari è stato uno dei primi ad aver vietato la festa in piazza per la fine dell’anno. Lo abbiamo fatto già nel mese di novembre perché immaginavamo che sarebbe stata una situazione difficile da contingentare. A Bari ci sarà uno spettacolo televisivo all’aperto con le medesime restrizioni che sono valide per qualsiasi evento e che oggi si svolge in un teatro qualsiasi del nostro Paese. Non ci sarà nessun concerto di piazza, purtroppo". Lo spiega all'Adnkronos Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari, a proposito dell'evento che si terrà in piazza Prefettura la sera del 31 dicembre. Lo spettacolo prevede posti tutti a sedere, contingentati e prenotati. All’ingresso obbligo del green pass.