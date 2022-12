Capodanno a Capri, tra concerti film e tradizioni culturali

"Capodanno a Capri è tornare a casa, al primo amore. Siamo prontissimi a salutare qui il 2023, abbiamo già dato il via a numerosi eventi; turisti, attori e vip affezionati stanno già arrivando e l'illuminazione è tra le più belle". A parlare all'Adnkronos è Marino Lembo, sindaco di Capri. "A giocare un ruolo d'eccezione è poi il tempo - aggiunge - in questi giorni bellissimo, l'isola è splendida, si può scoprirla diversa, con le passeggiate, e da ieri è partita anche la 27esima edizione di Capri Hollywood, l'evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con oltre 200 proiezioni, tra film, documentari, cortometraggi e lungometraggi fino al 2 gennaio. La grande festa del cinema internazionale quest’anno è dedicata a Peppino di Capri, la banda dell'Esercito ha suonato 'Champagne' in suo onore. E non mancheranno poi i gruppi folkloristici isolani, per riscoprire la nostra tradizione culturale".

"Siamo stati tra i primi a fare la festa in piazza per il Capodanno, è nel cuore di Capri che aspettiamo la mezzanotte e proseguiamo poi i festeggiamenti con la musica" dice ancora il sindaco. Sempre domani, nella chiesa ex cattedrale di Santo Stefano, Lembo ricorda il 'gran concerto di Capodanno' a cura dell'ucraina Kharkiv Chamber Orchestra. "Mi piace molto che la gente venga qui per stare bene, che si senta a casa: per questo abbiamo pensato ad arricchire quanto più possibile il programma".

Tra gli ospiti attesi sull'isola azzurra il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, i premi Oscar Alessandro Bertolazzi e Gianni Quaranta; i registi Terry Gilliam, Cinzia Th Torrini, Cosimo Gomez, Valerio Esposito, E Stefano Reali; lo sceneggiatore Enrico Vanzina; gli attori Remo Girone con Victoria Zinny, Sebastian Harrison, Livia Pillmann, Alessio Lapice, Francesca Tizzano, Ralph Palka, Leopoldo Mastelloni, Bruno Bilotta, Alessandro Egger, Andrea Scarduzio Tommaso Basili, Didi Anderson. E ancora, la cantante israeliana Noa con il maestro Gil d’Or, Christophe Guillarme; i casting directors Francesco Vedovati e Barbara Giordani; la cantante americana Nicole Slack jones, la ballerina Tove Vilfor; lo stilista francesce la supermodella cubana Maylin Aguirre.