Capodanno, Codacons scrive ai sindaci: "Vietate fuochi artificio"

Basta con i fuochi d'artificio di fine anno. E' quello chiede il Codacons ai sindaci sottolineando che "sono pericolosi tutti i botti, non solo quelli illegali, ma anche quelli legali usati correttamente". Anche quelli perfettamente esplosi, senza inconvenienti, provocano un pericoloso aumento delle polveri sottili. La conseguenza è che il primo dell'anno nelle città si supera il limite di legge di 50 microgrammi al metro cubo fissato per il PM10, con un valore, a seconda della città, da doppio a triplo rispetto alla media del periodo. A correre i maggiori rischi per la salute sono bambini, anziani, asmatici, chi soffre di patologie respiratorie e tutti quelli che hanno patologie correlabili all'inquinamento.