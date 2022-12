Capodanno Roma, torna il Concertone: Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni

Torna a Roma il Concertone di Capodanno dopo lo stop per l’emergenza Covid. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa in Campidoglio. Sul palco allestito di fronte al Colosseo si esibiranno Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni. Il claim dell'evento sarà 'RomeRestarts23'.

"Per la fine dell'anno ci saranno due eventi straordinari, il Concertone di Capodanno e poi il primo gennaio tornerà Capodarte. Dopo l'anno scorso quando non abbiamo potuto organizzare il Concertone per ragioni note e indipendenti dalla nostra volontà, quest'anno ci sarà un bellissimo concerto e riproporremo Capodarte, potenziato con 70 eventi dopo il grande successo dell'anno scorso", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando le iniziative di Capodanno in una conferenza stampa in Campidoglio, insieme all’assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato e alla assessora alla cultura Miguel Gotor.

"Anche in questo modo diamo il senso di una città che si rimette in moto: Roma quest'anno è diventata prima in Italia superando Milano per numero di biglietti venduti in eventi di musica e concerti, e noi abbiamo lavorato con grande impegno e direi con successo per potenziare gli spazi di incontro e aggregazione di fronte a una grande domanda di vivere momenti di cultura e aggregazione, soprattutto da parte dei giovani’".