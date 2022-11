Caporalato, 230mila irregolari in agricoltura nel 2021, 25% degli occupati

Nel corso del 2021 sono stati circa 230mila gli occupati impiegati irregolarmente nel settore primario, oltre un quarto del totale degli occupati del settore, in larga parte "concentrata nel lavoro dipendente, che include una fetta consistente degli stranieri non residenti impiegati in agricoltura". E' quanto viene evidenziato nel VI Rapporto agromafie e caporalato dell'Osservatorio Placido Rizzotto di Flai Cgil, in base alle stime dell’Istat, grazie al contributo di Carlo De Gregorio e Annalisa Giordano.

Il peso dei lavoratori migranti quasi raddoppia, in particolare quello dei cittadini comunitari, rispetto agli occupati agricoli non regolari. In oltre il 70% dei casi si tratta di lavoratori dipendenti e, tra questi, si osserva un maggior peso degli occupati che lavorano in regime di part-time. Ne consegue che, in corrispondenza dei lavoratori con tali caratteristiche, i tassi di irregolarità assumono valori decisamente più elevati rispetto al tasso riscontrato per l’intero settore agricolo.

Dal rapporto emerge anche che la geografia del lavoro agricolo subordinato non regolare è radicato in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio con tassi di irregolarità che superano il 40%, ma in molte regioni del Centro-Nord i tassi di irregolarità degli occupati sono comunque compresi tra il 20% e il 30%.