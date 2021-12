Caporalato a Latina, scoperti 96 braccianti sfruttati: due misure cautelari

La Guardia di finanza di Latina ha scoperto 96 braccianti indiani sfruttati in un'azienda agricola pontina del settore florovivaistico, sottoposti a condizioni di lavoro e ad una sorveglianza pressante e degradante. Ricostruito l’illecito profitto accumulato dall’impresa grazie al reato di sfruttamento della manodopera irregolare, quantificato in oltre 123.000 euro. L’Autorita Giudiziaria pontina ha disposto quindi il divieto di dimora nell’intera provincia di Latina per i soggetti coinvolti, due italiani cotitolari dell’azienda agricola, oltre al sequestro preventivo per equivalente dell’importo di Euro 123.000 euro pari all’illecito profitto del reato.