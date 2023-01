Caporalato, scoperti 10 braccianti sfruttati a 5 euro l'ora in vigneti di Ravenna

Scoperta una nuovo episodio di caporalato in agricoltura in alcuni vigneti del ravennate. A segnalarlo sono gli ispettori del lavoro che con la Polizia hanno trovato in attività 10 operai di nazionalità afgana e bengalese, tutti richiedenti asilo, formalmente assunti da una ditta agricola intestata ad un cittadino extra-comunitario parente dei due presunti “caporali”, ma nei fatti utilizzati al 100% nella raccolta da un’azienda agricola italiana, tra cui uno completamente 'in nero'. Nel corso delle indagini, gli ispettori hanno accertato che i lavoratori – controllati a vista durante la giornata da uno dei due caporali che si avvicendavano - venivano pagati con una media di 5 euro in contanti all’ora, e in alcune circostanze uno dei presunti “caporali” tratteneva anche una quota dalla paga giornaliera.

L'articolata indagine denominata “Operazione Spectrum” è approdata in giudizio, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dagli ispettori del lavoro di Ravenna, supportati da personale della locale Polizia di Stato. La verifica ha avuto avvio dal controllo stradale della Polizia di due autovetture, guidate da due soggetti stranieri rivelatisi in seguito veri e propri “caporali”, che prelevavano all’alba presso un centro di accoglienza i lavoratori extra-Ue – privi di documenti - trasportandoli nei campi per la raccolta dell’uva in alcuni fondi agricoli della provincia ravennate.

L’attività degli ispettori ravennati ha evidenziato, inoltre, che ai lavoratori su loro insistenza veniva rilasciato un cedolino del tutto privo degli obbligatori dati salariali, contributivi e fiscali, da parte della fittizia ditta straniera, completamente sconosciuta all’Erario e costituita al solo scopo di reclutare manodopera a basso costo. Al termine delle complesse indagini che hanno interessato gli anni dal 2018 al 2020, i presunti “caporali”, per i quali sussiste la presunzione di non colpevolezza, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, che ha deciso da ultimo di rinviarli a giudizio per le ipotesi di sfruttamento dei lavoratori e intermediazione illecita di manodopera.