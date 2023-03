Captiv8 lancia soluzioni affiliate a livello globale ed entra a far parte dell'Influencer Marketing Trade Body

LONDRA, 24 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Captiv8, una piattaforma leader di influencer marketing, è lieta di annunciare il lancio globale del suo Creator Affiliate Suite. Il Creator Affiliate Suite è stato lanciato inizialmente sul mercato statunitense lo scorso anno ed è stato seguito dal rilascio in Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Messico, Canada e Giappone.

Le soluzioni di Marketing Affiliate creative di Captiv8 consentiranno ai marchi di:

Per i creator affiliati, Captiv8 offre un'esperienza di creazione di altissimo livello: dall'iscrizione e l'autenticazione semplificati, alla continua formazione tramite un team di successo dedicato ai Creator, newsletter settimanali, ispirazione dei contenuti e informazioni utili su canali, tendenze e post dalle migliori prestazioni.

A guidare questi sforzi è Bill Kantar, un esperto dirigente con una vasta esperienza nel settore degli influencer e dei media digitali, insieme a Rafe Oakes, che gestisce gli sforzi commerciali in tutto il Regno Unito.

«L'offerta di affiliazione di Captiv8 è l'unica soluzione costruita appositamente intorno ai Creator Affiliati. Poiché il Creator, gli affiliati e le pratiche sociali retribuite continuano a convergere, e poiché i Creator rendono la loro vita più acquistabile, offriamo ai marchi la possibilità di creare una rete di creatori affiliati di prima parte, in cui i marchi possiedono le loro relazioni con i Creator attraverso il Captiv8. Solo pochi mesi dopo il lancio negli Stati Uniti, stiamo già assistendo a marchi che hanno assunto decine di migliaia di Creator Affiliati, trainando milioni di dollari in vendite». - Bill Kantar, Responsabile dei nuovi mercati, Captiv8

Inoltre, Captiv8 è orgogliosa di annunciare la sua adesione a Influencer Marketing Trade Body (IMTB) UK, un'organizzazione associativa professionale dedicata alla costruzione di un futuro sostenibile per il settore del marketing degli influencer. Entrando a far parte dell'IMTB, Captiv8 contribuirà a promuovere professionalità, unità e pratiche migliori in tutto il settore.

«Siamo entusiasti di unire le forze con l'Influencer Marketing Trade Body e di collaborare con i nostri colleghi in tutto il Regno Unito e le regioni EMEA, con l'obiettivo di costruire un panorama migliore per le pratiche di influencer marketing e far progredire il settore». - Bill Kantar, Responsabile dei nuovi mercati, Captiv8

«Siamo entusiasti di avere a bordo Captiv8 come ultimo membro di IMTB. Le piattaforme e le agenzie progressiste comprendono che per sostenere il tasso di crescita periodico del marketing dell'influencer dobbiamo dimostrare responsabilità e professionalità con i nostri clienti. L'IMTB offre ai membri una voce unificata e coordinata insieme a un canale per condividere le migliori pratiche. Non vediamo l'ora di lavorare insieme a Captiv8 per contribuire a realizzare il massimo potenziale del nostro settore». - Scott Guthrie, Direttore generale del IMTB

Per maggiori informazioni su Captiv8 e sulle sue ultime funzionalità della piattaforma o per scaricare il nostro DEI Influencer Marketing Planning Calendar globale appena lanciato, visitate Captiv8 oggi stesso!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039729/Captiv8_Global_Affiliate_Creator_Suite.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1533313/Captiv8_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/captiv8-lancia-soluzioni-affiliate-a-livello-globale-ed-entra-a-far-parte-dellinfluencer-marketing-trade-body-301780755.html