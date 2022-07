Caputo (Regione Campania): 'Con contratti filiera del tabacco si alza asticella redditività'

"La Regione Campania è una regione fortemente produttiva e io da quando mi sono insediato ho sempre avuto l'input da parte di Gennaro Masiello su questo settore, che conoscevo bene perchè sono della provincia di Caserta, ma di cui ho potuto apprezzare negli ultimi tempi la grande evoluzione. Soprattutto grazie a questi accordi di filiera che hanno spunto il settore alzando l'asticella dell'ambizione, sia dal punto di vista della sostenibilità che della redditività, assicurando agli agricoltori un gusto profitto per l'attività che mettono in campo. Il settore sta reagendo molto bene, come è emerso da degli incontri che abbiamo fatto con gli operatori". Così l'assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, intervenuto a Palazzo Rospigliosi a Roma all'accordo di filiera sul tabacco tra Coldiretti e Philip Morris Italia.