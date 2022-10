Caramelle, 9 italiani su 10 le amano, settore vale 750 mln

Hanno la capacità di rinfrescare l’alito, aiutano a combattere il mal di gola e sono legate alla voglia di rilassarsi (22%), ai viaggi (21%), a vedere la tv (16%). Queste le principali ragioni indicate dagli italiani che consumano le caramelle, un comparto che vale 750 milioni di euro in Italia con 9 italiani su 10 (91%) che dichiarano di gustarle e più della metà (57%) che lo fa almeno 1-2 volte a settimana, secondo lo studio Bva Doxa – Unione Italiana Food presentato oggi a Milano che racconta per la prima volta il rapporto degli italiani con questo prodotto iconico del made in Italy alimentare.

Per 1 italiano su 3 (34%) non c’è un momento preferito per mangiare una caramella, anche se le ore del pomeriggio (39%) e della mattina (30%) si fanno preferire al dopo cena (12%) e al dopo pranzo (10%). "Il comparto delle caramelle vale oltre 750 milioni di euro, ha una marcata vocazione internazionale e può vantare al suo interno aziende pluricentenarie legate ai ricordi di diverse generazioni d’italiani, dai giovanissimi ai Baby Boomers". A dirlo è Luigi Serra, produttore e portavoce del progetto ‘Piacere, caramelle’.

“Il comparto delle caramelle vale oltre 750 milioni di euro, ha una marcata vocazione internazionale e può vantare al suo interno aziende pluricentenarie legate ai ricordi di diverse generazioni d’italiani, dai giovanissimi ai Baby Boomers" commenta Luigi Serra, produttore e portavoce del progetto ‘Piacere, caramelle’. Un settore che vanta un’ampia gamma di tipologie di prodotti.

A conferma del potere rinfrescante delle caramelle, 1 italiano su 2 (49%) indica le “mentine” come la tipologia di caramelle preferite, tallonate dalle “morbide o gommose” (48%) e dalle “dure” (39%). Subito dietro le gelée (31%), le ripiene (27%), le mou/toffee (27%), le pastiglie (23%) e le lecca-lecca (10%). Con o senza zucchero? Gli italiani si dividono, il 44% preferisce con e il 56% senza. Inoltre, per la festa di Haloween, la notte del 31 ottobre, le caramelle rappresentano il prodotto dolciario più consumato durante questa festa (65%) superando cioccolatini (56%) snack (38%), e biscotti (32%).