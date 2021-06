Caravella Tricolore a Pippo Marra per il 'Libro dei Fatti'

Serata 'Caravella Tricolore' a Via della Scrofa, presso la sala convegni della Fondazione Alleanza Nazionale, dove si torna ad attribuire il prestigioso riconoscimento ai fiori all'occhiello della cultura della destra - politici, scrittori, amministratori ed esponenti della società civile -. Premio rilanciato da Domenico Gramazio negli scorsi anni, e oggi di nuovo assegnato, dopo lo stop forzato, causa pandemia.

Tanti i nomi scelti, presenti in sala, che sono stati invitati a ritirare il premio dalla giornalista del Tg2, Maria Antonietta Spadorcia e dal collega del Tempo Pietro De Leo. Nutrita la schiera degli scrittori ed editori, a partire da Pippo Marra, fondatore dell'AdnKronos, premiato per il 'Libro dei Fatti', giunto alla 30esima edizione (Video). "Assegniamo il premio a Pippo Marra - ha detto Spadorcia - per l'intuizione editoriale del Libro dei Fatti, che oggi compie 30 anni, un volume indispensabile per chi voglia essere informato" (Video).

"Sono abituato all'agenzia, all'AdnKronos, vengo subito a voi, dico che sono partito dalla Caravella, vicino la mia università, nel '67, è questo il mio passato, lo ricordo con un po' di nostalgia", ha detto Marra, ricevendo la targa della Caravella Tricolore, che gli è stata conferito dal giornalista Adalberto Baldoni e Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione Alleanza Nazionale. Nel settore dell'informazione riconoscimenti anche al 'Tempo' (Calvani e Bechis), ai giornalisti Luca Salerno e Mario Scelba (premio alla carriera come giornalista Rai Tv).

Moltissimi gli autori di volumi premiati: Adriano Tilgher per 'La mia avanguardia', Sandro Forte per 'Ordine nuovo parla', Massimo Pedroni per 'Dichiarazione di morte presunta', Maurizio Bianconi per 'Un graffio al peggio', Gianni Alemanno per 'Sovranismo: Le radici e il progetto' e ancora Stefano Savino per il libro 'La X MAS a Littoria', Cristina Gimignani per il romanzo 'La lettera e la dama' e Roberto Litta che firma 'L’uomo che visse due volte'. Riconoscimento anche per il libro musicale 'Lucio Dalla' di Raffaele Lauro e per quello storico di Gabriele Adinolfi, 'Orchestra Rossa'.

Tra i premi assegnati nella società civile, quelli a Roberto Borgheresi per i dieci anni di attività culturale del Cis Montesacro, Stella Giorlandino del Gruppo Artemisia Lab Onlus, Alessandro Giullivi, elicotterista di 'Elisoccorso, emergenza sanitaria'. Tra i vincitori, infine, Salvatore Veltri, comandante della stazione dei carabinieri di Roma Talenti e Ercole Viri, sindaco Affile, che riceve il premio in 'difesa della storia', "per quanto fatto per il mausoleo intitolato a Rodolfo Graziani".