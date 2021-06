Il passato e il futuro. Sono i temi centrali del discorso, fatto dall'editore Pippo Marra, fondatore dell'Adnkronos, non appena ha ricevuto il premio per il 'Libro dei Fatti', alla serata 'Caravella Tricolore' in Via della Scrofa, presso la sala convegni della Fondazione Alleanza Nazionale.