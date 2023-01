Carburante, riprendono a salire prezzi di benzina a gasolio oggi in Italia

Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati, rialzo per Tamoil di un centesimo al litro sul diesel

Riprendono a salire i prezzi del carburante oggi in Italia con la benzina in 'fai da te' a 1,875 euro/litro, 'servito' a 2,01 euro/litro; gasolio 'fai da te' a 1,92, servito a 2,05 euro/litro. E' quanto rileva Staffetta Quotidiana segnalando che questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Registriamo inoltre un rialzo per Tamoil di un centesimo al litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,875 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,876, pompe bianche 1,870), diesel a 1,918 euro/litro (+5, compagnie 1,921, pompe bianche 1,910).

Benzina servito a 2,010 euro/litro (+6, compagnie 2,051, pompe bianche 1,929), diesel a 2,054 euro/litro (+6, compagnie 2,098, pompe bianche 1,967). Gpl servito a 0,782 euro/litro (invariato, compagnie 0,793, pompe bianche 0,769), metano servito a 2,132 euro/kg (-3, compagnie 2,144, pompe bianche 2,123), Gnl 2,618 euro/kg (+4, compagnie 2,652 euro/kg, pompe bianche 2,592 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,945 euro/litro (servito 2,203), gasolio self service 1,988 euro/litro (servito 2,246), Gpl 0,885 euro/litro, metano 2,185 euro/kg, Gnl 2,593 euro/kg.