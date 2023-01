Carburante, salgono ancora prezzi benzina e gasolio in Italia

Medie nazionali in "fai da te" verso 1,83 euro/litro per la benzina e verso 1,88 per il gasolio

Salgono ancora i prezzi del carburante, con le medie nazionali in "fai da te" verso 1,83 euro/litro per la benzina e verso 1,88 per il gasolio. Andamento contrastato per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, con la benzina in lieve aumento e il gasolio in calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,826 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,826, pompe bianche 1,825), diesel a 1,875 euro/litro (+3, compagnie 1,876, pompe bianche 1,872). Benzina servito a 1,964 euro/litro (+4, compagnie 2,004, pompe bianche 1,884), diesel a 2,013 euro/litro (+3, compagnie 2,054, pompe bianche 1,930). Gpl servito a 0,782 euro/litro (-1, compagnie 0,793, pompe bianche 0,770), metano servito a 2,166 euro/kg (-20, compagnie 2,195, pompe bianche 2,142), Gnl 2,624 euro/kg (-1, compagnie 2,651 euro/kg, pompe bianche 2,604 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,908 euro/litro (servito 2,166), gasolio self service 1,955 euro/litro (servito 2,213), Gpl 0,883 euro/litro, metano 2,286 euro/kg, Gnl 2,593 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati.