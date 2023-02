Carburante, tregua prezzi benzina e diesel in Italia oggi

Non si registrano movimenti sulla rete carburanti per benzina e diesel, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana. Dopo l'impennata di due giorni fa in Mediterraneo, la benzina ha registrato due moderati ribassi consecutivi, mentre il diesel un ulteriore piccolo rialzo a cui è seguito un sensibile calo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,865 euro/litro (-1 millesimi, compagnie 1,866, pompe bianche 1,862), diesel a 1,867 euro/litro (-5, compagnie 1,868, pompe bianche 1,863). Benzina servito a 2,005 euro/litro (-2, compagnie 2,047, pompe bianche 1,922), diesel a 2,008 euro/litro (-6, compagnie 2,051, pompe bianche 1,923). Gpl servito a 0,805 euro/litro (+2, compagnie 0,808, pompe bianche 0,800), metano servito a 1,992 euro/kg (-4, compagnie 1,986, pompe bianche 1,996), Gnl 1,822 euro/kg (-28, compagnie 1,851 euro/kg, pompe bianche 1,801 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,939 euro/litro (servito 2,199), gasolio self service 1,940 euro/litro (servito 2,205), Gpl 0,884 euro/litro, metano 1,999 euro/kg, Gnl 1,736 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 595 euro per mille litri (-3 valori arrotondati), diesel a 648 euro per mille litri (-16 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1323,86 euro per mille litri, diesel a 1265,02 euro per mille litri.