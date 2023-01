Carburanti, Antitrust: "Da esposizione prezzi medi incerti benefici"

Audizione informale in commissione Attività produttive della Camera del presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli

L'Antitrust "accoglie con favore un ulteriore potenziamento delle misure di visibilità dei prezzi praticati dai singoli distributori, con le rilevazioni ministeriali e la diffusione tramite strumenti tradizionali o telematici" ma "ritiene che non vi sia necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi". Lo ha detto il presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli, nel corso dell'audizione informale in commissione Attività produttive della Camera sulle norme sui carburanti contenute nel decreto trasparenza.