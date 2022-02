Carburanti, continua corsa prezzi: in autostrada diesel oltre 2 euro

La media della benzina self service a 1,834 euro/litro, gasolio a 1,710 euro/litro

Continuano a salire i prezzi dei carburanti. Anche il diesel in autostrada - dove la media è sopra quota 2,1 euro - ha superato la soglia dei 2 euro. Anche se restano fermi i listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, nel fine settimana è proseguito il movimento al rialzo dei prezzi sulla rete di distribuzione carburanti italiana. Lo certifica l'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborato dalla Staffetta, che vede la media della benzina self service a 1,834 euro/litro (in rialzo di 4 millesimi, con le compagnie a 1,843 euro e le pompe bianche a 1,813), il diesel a 1,710 euro/litro (+4, compagnie 1,716, pompe bianche 1,696). Il Gpl servito si attesta a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,825, pompe bianche 0,809), il metano servito a 1,772 euro/kg (-3, compagnie 1,815, pompe bianche 1,740), Gnl 2,175 euro/kg (-39, compagnie 2,190 euro/kg, pompe bianche 2,164 euro/kg).

Sulle autostrade la media della benzina self service è a 1,917 euro/litro mentre per il servito si va addirittura a 2,134, il gasolio self service 1,806 euro/litro (servito 2,030), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,036 euro/kg, Gnl 2,139 euro/kg.