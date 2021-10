Carburanti, continua il lento aumento dei prezzi

Dopo il tonfo di ieri il barile risale la china, con il Brent poco sotto gli 84 dollari, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo continuano a scendere. Nessuna variazione da segnalare sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, mentre continua il lento aumento dei prezzi praticati alla pompa.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,749 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,755, pompe bianche 1,734), diesel a 1,614 euro/litro (+1, compagnie 1,619, pompe bianche 1,603). Benzina servito a 1,879 euro/litro (+2, compagnie 1,923, pompe bianche 1,785), diesel a 1,752 euro/litro (+3, compagnie 1,797, pompe bianche 1,657). Gpl servito a 0,821 euro/litro (invariato, compagnie 0,831, pompe bianche 0,809), metano servito a 1,645 euro/kg (+2, compagnie 1,696, pompe bianche 1,602), Gnl 1,789 euro/kg (+1, compagnie 1,776 euro/kg, pompe bianche 1,800 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,839 euro/litro (servito 2,047), gasolio self service 1,718 euro/litro (servito 1,952), Gpl 0,921 euro/litro, metano 1,867 euro/kg, Gnl 1,744 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 525 euro per mille litri (-8, valori arrotondati), diesel a 524 euro per mille litri (-8, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.253,15 euro per mille litri, diesel a 1.141,65 euro per mille litri.