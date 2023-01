Carburanti, dal Codacons 8 proposte per ridurre prezzo benzina e gasolio

Una proposta in otto punti per controllare il prezzo del carburante è stata presentata oggi dal Codacons al governo, nel corso della riunione con il ministro delle Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso. Secondo l'associazione dei consumatori, il primo punto sarebbe quello di intervenire sui prezzi dei distributori dell'Eni. Poi il controllo diretto sul prezzo della benzina da effettuare tramite una piattaforma digitale del Mimit. Tra le proposte anche quello di eliminare l'obbligo del servizio servito in autostrada, con un tetto massimo del prezzo finale.