Carburanti, domani a question time in Senato M5s a Giorgetti su prossimi provvedimenti

Il taglio delle accise sui carburanti, non più in vigore dal primo gennaio 2023, sarà oggetto domani in aula in Senato dell'interrogazione a risposta immediata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti da parte del Movimento 5 Stelle. Barbara Floridia, presidente del gruppo dei senatori pentastellati, chiederà di sapere se "il Ministro intenda prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti normativi, l'adozione di misure concrete e risolutive volte a mitigare gli effetti sulle famiglie e sulle imprese più vulnerabili allo shock energetico in linea con gli stanziamenti già riservati nei primi nove mesi dell'anno 2022 e se - si legge nel testo della interrogazione anticipata all'Adnkronos - sia pronto ad 'aggiustare la spesa corrente all’evolversi della situazione', coerentemente con quanto previsto nelle raccomandazioni specifiche nell’ambito della finanza pubblica del Consiglio della Ue adottate lo scorso luglio, valutando l’opportunità di ripristinare lo sconto sulle accise, nonché di aumentare la tassazione sugli extra profitti delle imprese energetiche e sulle transazioni finanziarie altamente speculative".