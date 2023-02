Carburanti, fiducia Camera su decreto con 174 sì

Con 174 sì, 107 no e 3 astenuti, la Camera approva la fiducia posta al dl Carburanti (decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei rezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, non ché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico). Domani il voto finale, poi il testo passerà al Senato per il via libero finale.

Il testo era stato parzialmente corretto dopo le proteste dei benzinai. Resta l'obbligo di esporre il prezzo medio accanto a quello applicato ma si riducono le multe per i gestori che violano le regole. Mr prezzi dovrà redigere una relazione trimestrale sui prezzi per verificare e prevenire comportamenti scorretti.