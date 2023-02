Carburanti, i prezzi scendono

Nuovo scivolone delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, nuovi ribassi sui listini dei prezzi consigliati. Il Carburometro è un indicatore dell’andamento dei prezzi dei carburanti alla pompa in Italia, basato sulle variazioni delle quotazioni dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali. La lancetta indica la tendenza per domani, il numero nel riquadro il prezzo medio nazionale di oggi in modalità self service di benzina e gasolio.