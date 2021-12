Carburanti, in calo i prezzi di benzina e diesel

Nuovo ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, sulla scia del nuovo tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni di nuovo ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,743 euro/litro (invariato, compagnie 1,748, pompe bianche 1,730), diesel a 1,609 euro/litro (invariato, compagnie 1,613, pompe bianche 1,599). Benzina servito a 1,875 euro/litro (invariato millesimo, compagnie 1,924, pompe bianche 1,785), diesel a 1,748 euro/litro (invariato, compagnie 1,798, pompe bianche 1,656). Gpl servito a 0,831 euro/litro (invariato, compagnie 0,839, pompe bianche 0,821), metano servito a 1,659 euro/kg (-1 millesimo, compagnie 1,716, pompe bianche 1,615), Gnl 2,166 euro/kg (+10, compagnie 2,161 euro/kg, pompe bianche 2,169 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,831 euro/litro (servito 2,045), gasolio self service 1,710 euro/litro (servito 1,952), Gpl 0,924 euro/litro, metano 1,943 euro/kg, Gnl 2,232 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 437 euro per mille litri (-26, valori arrotondati), diesel a 452 euro per mille litri (-22, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.165,60 euro per mille litri, diesel a 1.069,16 euro per mille litri.