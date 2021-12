Carburanti, in calo i prezzi praticati alla pompa

Scendono i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre il barile torna a salire (Brent sopra i 75 dollari). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,728 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,733, pompe bianche 1,716), diesel a 1,595 euro/litro (-1, compagnie 1,599, pompe bianche 1,585). Benzina servito a 1,859 euro/litro (-4, compagnie 1,907, pompe bianche 1,771), diesel a 1,732 euro/litro (-3, compagnie 1,781, pompe bianche 1,642). Gpl servito a 0,825 euro/litro (-1, compagnie 0,833, pompe bianche 0,816), metano servito a 1,673 euro/kg (+3, compagnie 1,740, pompe bianche 1,621), Gnl 2,087 euro/kg (+2, compagnie 2,080 euro/kg, pompe bianche 2,090 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,819 euro/litro (servito 2,038), gasolio self service 1,698 euro/litro (servito 1,941), Gpl 0,923 euro/litro, metano 1,935 euro/kg, Gnl 2,077 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 485 euro per mille litri (-1, valori arrotondati), diesel a 489 euro per mille litri (-2, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.213,80 euro per mille litri, diesel a 1.106,87 euro per mille litri