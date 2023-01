Carburanti, Mannheimer: "Accise danneggeranno Meloni di due punti percentuali"

Il sondaggista: "Governo può recuperare, se non si concentra solo su presidenzialismo come diversivo"

La decisione del Governo di non rinnovare il taglio delle accise sui carburanti introdotto lo scorso marzo dal precedente esecutivo "danneggerà Giorgia Meloni, incrinando la sua bella luna di miele con gli elettori che hanno a cuore un problema: il caro vita su cui tutti si aspettavano un intervento". Così all'Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer che, commentando la giustificazione fornita sul mancato rinnovo dal presidente del Consiglio, afferma: "E' una scelta difficilmente comprensibile da chi si aspetta invece interventi concreti. Il mancato taglio delle accise è un danno che inciderà sulla popolarità di Meloni soprattutto per la contraddizione fra ciò che è stato promesso e quanto è stato fatto. La situazione cambia di giorno in giorno, ma un paio di punti percentuali di consenso la premier potrebbe perderli".

Secondo Mannheimer, "dipende comunque da ciò che accadrà nei prossimi giorni. Il presidente del Consiglio può sempre recuperare naturalmente finita la legge di bilancio, che andava fatta in fretta, si aspettano interventi diversi. Ma attenzione - ammonisce il sondaggista - Sarebbe un errore ora concentrarsi sulle riforme istitu zionali come quella sul presidenzialismo, che potrebbe apparire all'elettorato un diversivo per non affrontare i problemi concreti che premono alla gente. Le questioni caro vita e riforme vanno portate avanti insieme, senza che una appaia come diversivo per l'altra". (di Roberta Lanzara)