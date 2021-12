Carburanti, movimenti sui prezzi: Eni rialza benzina e diesel

Si muovono i prezzi consigliati sulla rete carburanti questa mattina. Secondo quanto rilevato da Staffetta Quotidiana Eni è salita di 1 centesimo su benzina e diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,722 euro/litro (invariato, compagnie 1,726, pompe bianche 1,711), diesel a 1,588 euro/litro (invariato, compagnie 1,592, pompe bianche 1,580). Benzina servito a 1,857 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,903, pompe bianche 1,768), diesel a 1,727 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,638). Gpl servito a 0,822 euro/litro (invariato, compagnie 0,829, pompe bianche 0,814), metano servito a 1,784 euro/kg (-3 millesimi, compagnie 1,823, pompe bianche 1,754), Gnl 2,095 euro/kg (+1 millesimo, compagnie 2,091 euro/kg, pompe bianche 2,097 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì 24 dicembre al cambio di ieri pomeriggio: benzina a 499 euro per mille litri (-1, valori arrotondati), diesel a 492 euro per mille litri (-1, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.227,80 euro per mille litri, diesel a 1.109,96 euro per mille litri.