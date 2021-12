Carburanti, nessun movimento sui prezzi al distributore. Il metano arresta la sua corsa

Non si registrano movimenti sulla rete carburanti, stando a quanto rilevato in data odierna dalla Staffetta Quotidiana. Il metano auto, dopo i forti rincari dei giorni scorsi, ha arrestato la corsa.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,722 euro/litro (invariato, compagnie 1,726, pompe bianche 1,711), diesel a 1,588 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,592, pompe bianche 1,580).

Benzina servito a 1,857 euro/litro (invariato, compagnie 1,904, pompe bianche 1,768), diesel a 1,729 euro/litro (invariato, compagnie 1,777, pompe bianche 1,638). Gpl servito a 0,822 euro/litro (invariato, compagnie 0,829, pompe bianche 0,814), metano servito a 1,787 euro/kg (invariato, compagnie 1,829, pompe bianche 1,754), Gnl 2,094 euro/kg (invariato, compagnie 2,085 euro/kg, pompe bianche 2,099 euro/kg). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì al cambio di ieri pomeriggio: benzina a 500 euro per mille litri (invariato, valori arrotondati), diesel a 493 euro per mille litri (invariato, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.228,64 euro per mille litri, diesel a 1.110,79 euro per mille litri.