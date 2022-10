Carburanti, prezzi benzina e diesel in lieve calo oggi in Italia

In lieve calo le medie dei prezzi di benzina e diesel oggi in Italia. Quotazioni internazionali dei prodotti raffinati in discesa, come il barile: Brent a 90 dollari.

Queste sono le medie dei prezzi dei carburanti praticati, comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,704 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,709, pompe bianche 1,694), diesel a 1,892 euro/litro (-1, compagnie 1,892, pompe bianche 1,893). Benzina servito a 1,848 euro/litro (-1, compagnie 1,895, pompe bianche 1,754), diesel a 2,031 euro/litro (invariato, compagnie 2,070, pompe bianche 1,951). Gpl servito a 0,782 euro/litro (-1, compagnie 0,789, pompe bianche 0,774), metano servito a 2,829 euro/kg (-42, compagnie 2,994, pompe bianche 2,697), Gnl 2,956 euro/kg (+10, compagnie 3,044 euro/kg, pompe bianche 2,894 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,797 euro/litro (servito 2,061), gasolio self service 1,975 euro/litro (servito 2,231), Gpl 0,873 euro/litro, metano 3,614 euro/kg, Gnl 2,982 euro/kg.