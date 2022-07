Carburanti, prezzi in discesa per benzina e gasolio. In salita il metano

Scendono i prezzi di benzina e gasolio alla pompa. Le prospettive cupe per l'economia mondiale hanno spinto ieri il barile sotto i 100 dollari per la prima volta dall'11 aprile. In calo anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Sempre in controtendenza i prezzi alla pompa del metano auto, ancora in aumento sulla scia della quotazione Ttf, ieri sopra i 177 euro/MWh. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 4 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo un taglio di un cent/litro su entrambi i prodotti.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,050 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 2,054, pompe bianche 2,040), diesel a 2,010 euro/litro (-4, compagnie 2,012, pompe bianche 2,007). Benzina servito a 2,184 euro/litro (-2, compagnie 2,227, pompe bianche 2,099), diesel a 2,147 euro/litro (-4, compagnie 2,189, pompe bianche 2,066). Gpl servito a 0,825 euro/litro (invariato, compagnie 0,834, pompe bianche 0,814), metano servito a 2,033 euro/kg (+32, compagnie 2,055, pompe bianche 2,016), Gnl 2,107 euro/kg (+21, compagnie 2,091 euro/kg, pompe bianche 2,118 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,136 euro/litro (servito 2,373), gasolio self service 2,099 euro/litro (servito 2,344), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,225 euro/kg, Gnl 2,126 euro/kg.