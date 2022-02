Carburanti: quiete su listini dopo settimana rialzi

Dopo una settimana di rialzi, scende questa mattina la quiete sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio dei maggiori marchi. Prezzi praticati alla pompa ancora in lieve rialzo, come le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent a 91 dollari.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,830 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,839, pompe bianche 1,807), diesel a 1,706 euro/litro (+2, compagnie 1,712, pompe bianche 1,691); benzina servito a 1,956 euro/litro (+2, compagnie 2,007, pompe bianche 1,861), diesel a 1,838 euro/litro (+3, compagnie 1,887, pompe bianche 1,744); gpl servito a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,824, pompe bianche 0,810), metano servito a 1,775 euro/kg (-1, compagnie 1,816, pompe bianche 1,745), Gnl 2,214 euro/kg (-17, compagnie 2,211 euro/kg, pompe bianche 2,216 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,912 euro/litro (servito 2,131), gasolio self service 1,802 euro/litro (servito 2,028), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,038 euro/kg, Gnl 2,152 euro/kg.