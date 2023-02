Carburanti, Salvini: "Taglio accise se prezzo benzina sopra due euro"

Se il prezzo della benzina "torna a salire come la scorsa estate, sopra i due euro, interverremo. La scelta fin qui è stata se confermare il taglio delle accise o intervenire su bollette e stipendi. Abbiamo scelto la seconda cosa, di aiutare gli stipendi fino a 25mila euro, che quest’anno saranno rivalutati fino a 500 euro in più, e le pensioni minime”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

Parlando delle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi, Salvini spiega che è un "voto molto locale, che interessa ai cittadini", ma "se il centrodestra vincerà in due regioni così importanti sarà però anche un voto di conferma al governo”.

Qaunto alla vicenda che ha convolto Donzelli e Delmastro, “non do giudizi, conto che sia finita lì. Ciò che vogliamo cambiare della giustizia sono i tre arresti al giorno di innocenti e i tempi troppo lunghi della giustizia civile. Non penso, su Donzelli e Delmastro, che debba andare avanti ancora molto la commissione di inchiesta, il gran giurì…”.