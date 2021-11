Carburanti: tre settimane bonaccia su prezzi benzina e gasolio

Si doppiano oggi le tre settimane di bonaccia sui prezzi di benzina e gasolio, registrando una lievissima limatura al ribasso nella modalità con servizio. Continua il saliscendi del Brent, di nuovo a quota 82 dollari mentre si registra un nuovo calo invece per le quotazioni dei prodotti raffinati.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,748 euro/litro (invariato, compagnie 1,754 pompe bianche 1,734), diesel a 1,613 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,618, pompe bianche 1,603); benzina servito a 1,877 euro/litro (-1, compagnie 1,925, pompe bianche 1,789), diesel a 1,750 euro/litro (-1, compagnie 1,799, pompe bianche 1,660); gpl servito a 0,831 euro/litro (invariato, compagnie 0,840, pompe bianche 0,821), metano servito a 1,654 euro/kg (-1, compagnie 1,709, pompe bianche 1,611), Gnl 2,171 euro/kg (+2, compagnie 2,170 euro/kg, pompe bianche 2,172 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,835 euro/litro (servito 2,046), gasolio self service 1,714 euro/litro (servito 1,951), Gpl 0,927 euro/litro, metano 1,943 euro/kg, Gnl 2,224 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 501 euro per mille litri (-8, valori arrotondati), diesel a 516 euro per mille litri (-5, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.229,02 euro per mille litri, diesel a 1.133,38 euro per mille litri.