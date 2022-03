Carceri, a CasaPound conferenza con Bernardini, Sansonetti, Colombo, D’Elia e Zamparutti

Si terrà il prossimo 25 marzo alle ore 21 nella sede centrale di CasaPound, nel palazzo di via Napoleone III a Roma, la conferenza 'Carceri dramma civile e sociale'. Obiettivo dell’incontro riaccendere i riflettori sulle condizioni del sistema carcerario italiano. Tra i relatori Rita Bernardini e Sergio D’Elia, di 'Nessuno Tocchi Caino', Elisabetta Zamparutti, del Comitato Europeo prevenzione tortura, il giornalista e scrittore Andrea Colombo, il direttore de Il Riformista Piero Sansonetti e l’Avvocato Roberto Bussinello.

“L’obiettivo di questa conferenza è tornare a parlare della situazione in cui versa il sistema carcerario italiano – afferma un portavoce di CasaPound Italia– La popolazione carceraria italiana, complice anche l’immigrazione, aumenta costantemente e, al tempo stesso, aumentano i casi di abusi e suicidi tra i detenuti: una situazione del genere non può essere tollerata, tanto più in uno Stato con la pretesa di considerare la pena un mezzo 'rieducativo', salvo poi consentire episodi come il pestaggio di 80 detenuti avvenuto nel 2020 nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere. È necessario discutere e attuare una riflessione profonda su una riforma del sistema carcerario che torni dal 'sorvegliare e punire' fine a se stesso alla concezione illuminista, che in Italia porta il nome di Beccaria, tesa all’affermazione della giustizia e alla rieducazione del condannato. Se non partiamo da questi presupposti, non potremmo mai assistere a una vera riforma del sistema carcerario, né operare una risoluzione di tutti quei problemi, dal sovraffollamento al tasso di suicidi, che ora sono endemici nelle carceri italiane”.