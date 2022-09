Carceri, allarme suicidi: 59 da inizio anno, mai così tanti

Nei primi otto mesi del 2022, 59 persone si sono tolte la vita in carcere. Più di una ogni quattro giorni. Numeri che "generano un vero e proprio allarme, non avendo precedenti negli ultimi anni". A sottolinearlo è l'associazione Antigone, che ha elaborato un dossier sui suicidi in carcere. "Sin dall’inizio dell’anno il fenomeno ha mostrato segni di preoccupante accelerazione, fino a raggiungere l’impressionante cifra di 15 suicidi nel solo mese di agosto, uno ogni due giorni. A due terzi dell’anno in corso, è già stato superato il totale dei casi del 2021, pari a 57 decessi", ricorda Antigone.

Delle 59 persone che si sono tolte la vita in carcere, 4 erano donne. "Un numero particolarmente alto se consideriamo che la percentuale della popolazione detenuta femminile rappresenta solo il 4,2% del totale". L’età media delle persone che si sono tolte la vita è di 37 anni. I più giovani in assoluto erano due ragazzi di 21 anni, detenuti nelle Case circondariali di Milano San Vittore e Ascoli Piceno. Il più anziano era un uomo di 70 anni detenuto nella Casa circondariale Genova Marassi. Le persone di origine straniera erano 28, ossia il 47,5% dei casi.

A oggi, l’istituto dove sono avvenuti più casi di suicidio dall’inizio dell’anno è la Casa circondariale di Foggia con quattro morti. Seguono con tre suicidi ognuno, le Case circondariali di Milano San Vittore, Monza e Roma Regina Coeli. Con due suicidi vi sono poi le Case circondariali di Ascoli Piceno, Genova Marassi, Pavia, Piacenza, Terni, Torino e la Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone.