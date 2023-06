Sono stati 23 i suicidi in carcere in questi primi mesi del 2023. E' quanto emerge dal XIX rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione dal titolo 'È vietata la tortura', presentato a Roma. L'anno scorso era passato alla storia come l'anno con più suicidi in carcere di sempre. Sono state 85 le persone che si sono tolte la vita all'interno di un istituto penitenziario nel corso del 2022 - su 214 morti totali - ovvero più di una ogni quattro giorni.