Carceri, con Atena Together screening e prevenzione negli istituti femminili

Prosegue il percorso di Atena Together, per la prevenzione e gli screening nelle case circondariali femminili, che si sviluppa sul territorio nazionale grazie al protocollo sottoscritto dalla Presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira con il Ministero della Giustizia e il Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), presieduto da Giovanni Russo.

Durante ogni incontro con le donne ristrette vengono fornite informazioni sull’importanza della prevenzione ed effettuati screening per le varie patologie femminili. Il progetto, che è reso possibile dalla disponibilità di medici e tecnici coinvolti dalla Fondazione e in particolare dalla Presidente Carla Vittoria Maira, è sostenuto da Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel che sostiene progetti e iniziative di forte impatto per le comunità e il territorio.

Durante il mese di febbraio Atena Donna sarà impegnata con un doppio appuntamento: nel carcere femminile di Verona Montorio, diretto dalla dott.ssa Francesca Gioieni, dove il primo incontro sarà di natura motivazionale, con l’intervento dello psicologo e psicoterapeuta Salvo Noè. Il secondo appuntamento si terrà nella casa di reclusione Femminile di Trani, in accordo con il Direttore Giuseppe Altomare, dove verranno effettuati screening dermatologici a cura del prof. Nistico’, che spiegherà anche l’importanza di tenere sotto controllo i propri nei.

E’ in progetto la realizzazione di un documentario, “La quinta stanza”, nella struttura di Pozzuoli, diretta dalla dott.ssa Maria Luisa Palma, dove prosegue il lavoro dei Gruppi-Benessere, formati in collaborazione con lo staff medico della casa circondariale, su iniziativa del prof Landolfi, internista ematologo professore presso l’Università del Sacro Cuore di Roma, e della Presidente Maira, durante il primo degli incontri organizzati da Atena, moderato dalla giornalista e conduttrice del programma di salute Rai Check-up Luana Ravegnini. Le tematiche del progetto si focalizzano sulla conoscenza dei corretti stili di vita, che incrementa la capacità di prendersi cura di sé e favorisce un miglioramento della salute e della qualità della vita, e sulla promozione delle capacità relazionali e d’ascolto in un’ottica di mutuo aiuto.

“La sinergia con Enel Cuore è davvero preziosa per il nostro progetto – dice Carla Vittoria Maira, designer e Presidente di Atena Donna – e ci permetterà di raggiungere molti degli istituti femminili d’Italia, consentendo un’azione di informazione e prevenzione e screening dedicata alle donne ristrette e alle poliziotte che lavorano all’interno del carcere, che vuole essere di supporto all’attività del Servizio Sanitario Nazionale. Il nostro obiettivo è da sempre quello di favorire il benessere personale e la salute di tutte le donne, in particolare di quelle più fragili".