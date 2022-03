Carceri, da Csm via libera a nomina Renoldi capo Dap

Via libera del Consiglio superiore della magistratura al collocamento fuori ruolo di Carlo Renoldi, giudice della Corte di Cassazione, per essere nominato, su proposta della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il plenum ha approvato a larga maggioranza la delibera della terza commissione che dispone il fuori ruolo per Renoldi. Tre sono state le astensioni: dei consiglieri togati Nino di Matteo e Sebastiano Ardita e del laico M5s Fulvio Giigliotti, mentre ha votato contro Stefano Cavanna, della Lega. Sulla nomina si esprimerà ora il Consiglio dei ministri.

"Le forti perplessità che impediscono alla mia coscienza di votare a favore del collocamento fuori ruolo del dottor Renoldi per assumere un incarico così importante e delicato derivano da talune sue esternazioni pubbliche - ha spiegato in plenum Di Matteo - Per illustrare le sue legittime opinioni, in particolare in esito a ripetuti interventi della Corte Costituzionale in materia di concedilità di benefici penitenziari anche ai condannati all’ergastolo ostativo, Renoldi ha utilizzato toni e parole sprezzanti nei confronti di coloro i quali, altrettanto legittimamente, avevano assunto posizioni diverse dalle sue, arrivando a delegittimare gravemente perfino il Dipartimento che ora è chiamato a dirigere, e quindi i suoi appartenenti".