Nasce l‘’Osservatorio Nazionale Aiga sulle Carceri’, per accendere i riflettori in un momento come quello attuale, prossimo all’entrata in vigore di importanti riforme, sulla condizione delle carceri italiane. Lo annunciano il presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Francesco Paolo Perchinunno e il responsabile del Dipartimento Penitenziario di Aiga Francesco Monopoli, in una lettera al ministro della Giustizia e al capo del Dap.