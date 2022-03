Ucraina, cardiologo Kiev: ''Grazie Italia per aiuti medici, chieda no fly zone''

Una lista di medicinali condivisa con i medici all'estero, ma anche tramite i social network e le organizzazioni di volontariato. Perché ''a Kiev cominciamo ad avere problemi di carenza di medicinali, soprattutto quelli specializzati''. E ''siamo molto grati a tutti coloro che ci stanno aiutando. L'Italia sta facendo una grande parte'' e proprio ''tre giorni fa abbiamo condiviso con i colleghi italiani una lista di medicinali di cui abbiamo bisogno''. Lo dichiara all'Adnkronos il cardiochirurgo Igor Mokryk, capodivisione di cardiochirurgia dell'Istituto del cuore di Kiev. Nel suo curriculum c'è un Master Internazionale in Chirurgia conseguito presso l'Ospedale Riuniti di Bergamo grazie a una borsa di studio dell'Eacts (European Association of Cardio-Thoracic Surgery).

Secondo Mokryk c'è anche altro che l'Italia potrebbe fare, ovvero farsi portavoce della richiesta ucraina di applicare una no-fly zone. ''E' importantissimo chiudere i cieli'', perché ''loro non si fermeranno'' e ''l'Italia, come Paese può chiedere che vengano chiusi i cieli''. Secondo Mokryk, che non nomina mai i russi, ''non bisogna avere paura di niente, se non saranno fermati in Ucraina andranno in altri Paesi e continueranno a uccidere. Il cielo deve essere chiuso in qualche modo''.

Nel frattempo, ''come medico, posso dire che non siamo una clinica privata, ma un ospedale statale, che dipende dal budget dello Stato, per cui cominciano ad avere carenze di medicine. Soprattutto medicinali specialistici, perché all'inizio della guerra ci sono arrivati quelli di base, per curare le ferite ad esempio'', spiega. ''Chiunque può aiutare e a tutti noi siamo molto grati, moltissimo. Ogni persona, ogni Paese, tutti possono fare qualcosa per noi e lo stanno facendo. Proprio in questi giorni stanno iniziando ad arrivare le medicine specifiche richieste'', dice, raccontando dei ''pacchi che arrivano dalla Polonia. Li apriamo in ospedale e lì troviamo quello che ci viene mandato dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania''.

Da quando è iniziata la guerra, un mese fa, il dottor Mokryk non ha mai lasciato l'ospedale. Ha portato la sua famiglia al sicuro in Polonia e poi è tornato in reparto ''24 ore su 24, sette giorni su sette''. Non è solo, ''siamo 600 medici, l'intera équipe è qui. Tutti gli ucraini si stanno mettendo a disposizione, in tempo di guerra siamo mobilitati al massimo'', spiega all'Adnkronos, dicendo che ''ora sono nel mio ufficio, con i miei due cardiologi, uno di loro ha portato il figlio con sé''.

''L'ospedale sorge sulla sponda sinistra del fiume Dnepr e per ora, grazie a Dio, qui non hanno ancora bombardato, speriamo non lo facciano mai'', racconta, spiegando che ''dove possibile continuiamo a operare i nostri pazienti'', ma ''non facciamo tanti interventi come prima della guerra, molte delle persone malate che seguivamo si trovano nelle aree ora occupate''. Mokryk non sa fino a quando si potrà occupare di patologie cardiologiche di adulti e bambini e quando, invece, dovrà trattare le emergenze derivanti dal conflitto. ''Siamo pronti a tutto, siamo pronti a curare i civili feriti in guerra. Tutto l'ospedale, l'intero sistema sanitario ucraino è mobilitato per aiutare le persone che hanno bisogno, le vittime di guerra'', spiega.

''Impossibile descrivere il dolore'' provato quando l'ospedale pediatrico e ostetrico di Mariupol è stato bombardato dai militari russi, ''un'azione incredibile''. Un ospedale ''nuovo, appena ricostruito, bellissimo'' che il cardiochirurgo conosceva bene, per esserci andato varie volte ''quando lavoravo a Donetsk per fornire consulenza ai colleghi che lavoravano alla cardiochirurgia pediatrica''. Inoltre, spiega all'Adnkronos, i medici che lavorano insieme a lui all'Istituto del cuore di Kiev ''sono sempre andati all'ospedale di Mariupol per visitare i bambini cardiopatici, fornire consulenza, effettuare interventi chirurgici, seguire i nostri piccoli pazienti. Conosciamo bene quell'ospedale''. Allo stesso modo, dice, ''non riesco a comprendere come abbiano potuto bombardare il teatro di Mariupol, dove c'era scritto che c'erano bambini dentro. Non devi avere il cuore per fare una cosa del genere, solo un robot può compiere un'azione simile''.

''Per dieci giorni ho tentato di contattare i miei colleghi che lavoravano a Mariupol, senza avere risposta. Proprio due giorni fa mi hanno richiamato e ora so che si trovano in posti sicuri. Sono felice che siano riusciti a scappare da quella città'', spiega Mokryk, aggiungendo che ''non riescono nemmeno loro a parlare dell'ospedale distrutto, sono sotto shock, hanno subito un mega trauma. Quando parlo al telefono con loro riesco a sentire i battiti del loro cuore''.