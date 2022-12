Caregiver, le tutele che mancano

In Italia sono circa 7 milioni le persone che si prendono cura di familiari non auto-sufficienti ma per lo Stato sono invisibili

La famiglia rappresenta la rete sociale più importante in Italia e la sua centralità è ancora più cruciale con l’invecchiamento demografico del Paese. La struttura delle famiglie italiane negli ultimi anni ha conosciuto una scarsa propensione alla genitorialità e una maggiore presenza di anziani: tutto ciò ha portato la famiglia ad essere il primo e in molti casi unico, luogo di assistenza per anziani spesso non-autosufficienti.

Il Rapporto Annuale 2022 dell’Istat offre uno sguardo su alcune dinamiche che si consumano nell’intimo dei nuclei familiari. Nel 2019 circa 7 milioni di anziani (52,1%) sono autosufficienti nelle attività quotidiane di cura personale e della vita domestica: due su tre sono 65-74enni, il 54% uomini. Oltre 1,6 milioni vivono da soli mentre i restanti 5,3 milioni abitano in famiglia.

Complessivamente, in Italia sono circa 7 milioni le persone che si prendono cura, con frequenza almeno settimanale, dei familiari con problemi di salute dovuti all’invecchiamento o a patologie croniche. Quasi 1 milione si dedica invece all’assistenza di persone esterne alla famiglia.

Molto spesso, sono gli stessi anziani a svolgere un ruolo attivo di sussistenza nei nuclei familiari: sono caregiver il 16,2% dei 65-74enni e il 10% circa degli ultrasettantacinquenni. Non di rado il supporto dei caregiver anziani (1,5 milioni, l’11% degli anziani) è rivolto a un familiare non autonomo, sia in casa (900mila) che fuori (600mila).

La figura del caregiver riveste quindi un ruolo di primo piano, di cui però le stesse istituzioni non hanno consapevolezza. Il 3 ottobre 2022 il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità ha condannato l'Italia per la mancanza di tutela giuridica dei caregiver, in violazione degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

Nella pronuncia, il Comitato ha ribadito i diritti dei caregiver familiari, sia in quanto necessari alla tutela delle persone con disabilità, sia in quanto soggetti direttamente meritevoli di tutela, e ha ordinato all'Italia di rispondere entro 180 giorni indicando le misure correttive e di corrispondere un risarcimento in favore della famiglia. Con una popolazione che invecchia di anno in anno, la domanda di assistenza cresce costantemente ma le risorse finanziarie sono scarse.

L’ultimo rapporto del CNEL sulla spesa sociale in Italia ha calcolato che nel 2018 la spesa pubblica per anziani era di circa € 1,3 miliardi. La media provinciale di spesa pro-capite si attesta a € 24 ma buona parte delle provincie meridionali ha valori del tutto inconsistenti per un reale sostegno: in provincia di Vibo Valentia, le risorse pubbliche pro-capite ammontano a € 1. L’assenza di una legge nazionale e di uno stanziamento di fondi sufficienti dedicati ai caregiver (a livello regionale, in Lombardia è stato appena presentato un disegno di legge ad hoc) sono la misura di un Paese che per troppo tempo non ha preso seriamente a cuore una demografia sempre più complessa.