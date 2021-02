Carfagna: "Stop a crisi di governo assurda"

Roma, 2 feb. (Adnkronos)

Stop ad una crisi di governo "assurda". E' la posizione di Mara Carfagna, vicepresidente di Forza Italia. "L'Europa ci sta dando una grande opportunità, la politica non può prendersi la responsabilità di farla fallire. Sono d’accordo con le parole del presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, è il momento di suonare il gong a questa assurda crisi di governo e mettersi a lavorare seriamente e in fretta a un Recovery Plan che resta ancora inadeguato e insufficiente", scrive.

"Abbiamo davanti a noi una enorme opportunità per combattere con efficacia le disuguaglianze nel nostro Paese, dando un’opportunità di sviluppo e lavoro a Sud, donne, giovani. È l’occasione per abbattere finalmente le barriere che bloccano la crescita delle nostre imprese e gli investimenti stranieri, con la riforma di giustizia, pubblica amministrazione, fisco", ricorda la presidente di ‘Voce libera’.

"Più che di chiacchiere sui posti o di bisticci personali, questo documento merita l’impegno di tutti, per far sì che l’Italia possa rimanere agganciata al treno dei migliori. Adesso è il momento, non possiamo perdere altro tempo", conclude Carfagna.