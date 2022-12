CARGLASS: Continua il processo di espansionee arriva anche nel centro di Roma

Carglass, leader nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto, continua il suo percorso di crescita territoriale al fianco degli automobilisti italiani e annuncia tre nuove aperture, una a Roma e due in Toscana, a Siena e Arezzo.

L'apertura nella Capitale rappresenta un tassello importantissimo per la rete Carglass in quanto situato in una posizione tanto strategica quanto centrale della città.

Fabio Felisi, General Manager di Belron Italia commenta: “Le aperture dei nuovi centri di Roma, di Siena e di Arezzo sono fondamentali perché vanno ad accrescere ancora la nostra presenza nel centro Italia. In particolare, quella di Roma rappresenta per noi un passo molto importante perché ci porta nel cuore della città e ci avvicina ulteriormente ai nostri clienti della Capitale. Questi centri rappresentano un nuovo traguardo nel progetto di espansione della rete Carglass, che punta a diffondere l’eccellenza del nostro servizio in tutte le zone d’Italia.”



Tra i punti di forza di Carglass, la formazione e specializzazione del suo personale, il know-how tecnologico e la qualità ed efficienza del servizio.